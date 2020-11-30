راكان الجبوري: مطار كركوك الدولي سيوفر آلاف فرص العمل.

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك أكد محافظ كركوك راكان الجبوري، الاثنين، أن مطار كركوك الدولي سينقل المحافظة إلى “واقع جديد” ويوفر آلاف فرص العمل. وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “مطار كركوك يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة من العقود الاستثمارية”، موضحاً أن “تشغيل مشروع مطار كركوك الدولي سيسهم في إيجاد …

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