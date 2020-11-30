الصحة العالمية تستبعد خيار “الإغلاق التام” لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي استعبد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، العودة إلى خيار الإغلاق التام خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال المنظري، في حديث لوسائل اعلام روسية، إن “ذلك يرجع إلى التداعيات الاقتصادية التي يعاني منها العالم”، مشددا على “ضرورة أن تلتزم جميع الدول بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية …

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