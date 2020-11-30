2020/11/30 | 19:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل.وحث وزير التعليم نبيل كاظم عبد الصاحب، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الجامعات، على “إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم توجه بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).