الحبو يوضح لـ/نينا/ اسباب تلكؤ اعمار الجسور في الموصل

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مدير عام طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو عن موعد بدء اعمار الجسريين الرابع والخامس مطلع عام 2021وقال الحبو للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان" سبب تلكؤ اعمار الجسور في الموصل يعود الى تأخر صرف التخصيصات المالية من قبل البنك الدولي، والتي اعلنت قبل نحو سبعة اشهر بسبب عدم احالة المشاريع الى الشركات المنفذة واعادة اعلان المناقصات عليها، مبينا انه من المؤمل بدء اعمار الجسرين الرابع والخامس مطلع العام المقبل 2021"/انتهى

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