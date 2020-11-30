افتتاح مستشفى جديد لجراحة القلب في سهل نينوى

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلنت صحة محافظة نينوى عن افتتاح مستشفى جديد يعني بجراحة القلب في سهل نينوى.



وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ أن"الكوادر الهندسية والفنية في صحة نينوى افتتحت مستشفى القلب التخصصي في سهل نينوى ".واضاف ان"المستشفى جهزت باحدث الاجهزة الخاصة بجراحة القلب وايضا زودت باطباء الاختصاص حيث تم استئناف العمل بها اليوم"/انتهى

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