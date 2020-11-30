الكاظمي يشدد على اهمية اقرار البرلمان العراقي لقانون تمويل الانتخابات

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات، فيما اكد أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية ا...

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