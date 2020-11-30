الاصابات الجديدة بكورونا ترتفع لاكثر من 2000 في العراق مرة اخرى

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق....

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