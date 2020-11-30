شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على مخازن مصفى الصينية بالعراق

2020/11/30 | 19:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كاميرات المراقبة في مصفى الصينية لقطات تظهر سقوط صاروخ على مخازن مصفى الصينية في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين بالعراق ، هذا وقد تبنت عصابات دا...

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