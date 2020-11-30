2020/11/30 | 19:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو الحبوبي يمهلون الحكومة اربعة ايام ويحملونها مسؤولية حماية ساحات التظاهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/30 | 19:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو الحبوبي يمهلون الحكومة اربعة ايام ويحملونها مسؤولية حماية ساحات التظاهر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو الحبوبي يمهلون الحكومة اربعة ايام ويحملونها مسؤولية حماية ساحات التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).