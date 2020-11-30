المالية النيابية: حكومة الكاظمي لم تضع خطوات جدية لمعالجة الازمة

2020/11/30 | 19:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت لجنة المالية النيابية، الاثنين، ان حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تضع اي خطوات جدية لمعالجة الازمة المالية الراهنة في البلاد.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي لم تقدم خطوات فعلية لحل الازمة المالية الراهنة في البلاد”، لافتا الى ان “هنالك تخوف من الذهاب نحو اقتراض اخر لحل ازمة الرواتب”.

واضاف ان “موازنة ٢٠٢١ لم تصل من الحكومة الى مجلس النواب وهنالك تخوف برلماني من التسويف والمماطلة من قبل الحكومة”، مبينا ان “مجلس النواب سيقف ضد تمرير اقتراض اخر قد تقدم عليه الحكومة خلال الاشهر المقبلة”.

ووصف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاثنين، تعامل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الاتفاقية الاستراتجية مع الصين بـ”الخجول”.

واكد النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، اول امس السبت، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير جادة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحاديية لعام 2021 الى مجلس النواب.



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