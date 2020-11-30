تحديد موعد إعمار جسرين جديدين في الموصل والكشف عن اسباب التأخر

2020/11/30 | 19:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام طرق وجسور نينوى المهندس عبد الستار الحبو، اليوم الاثنين، عن موعد بدء اعمار الجسريين الرابع والخامس مطلع عام 2021

وقال الحبو في تصريحات رصدتها “يس عراق”: ان سبب تلكؤ اعمار الجسور في الموصل يعود الى تأخر صرف التخصيصات المالية من قبل البنك الدولي.

واضاف ان تلك الاسباب اعلنت قبل نحو سبعة اشهر بسبب عدم احالة المشاريع الى الشركات المنفذة واعادة اعلان المناقصات عليها، مبينا انه من المؤمل بدء اعمار الجسرين الرابع والخامس مطلع العام المقبل 2021.

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