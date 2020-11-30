الزراعة تعلن وصول كميات التمور المصدرة إلى  130 الف طن

2020/11/30 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة وقاية المزروعات احدى تشكيلات وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، عن وصول كميات التمور المصدرة خلال الشهرين الماضيين بحدود ( 130000) طن وبزيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال الموسم 2019 والذي بلغ (61000) طن والموسم 2018 والذي بلغ المصدر فيه من التمور (79322) طن.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان ” أن “كميات التمور المصدرة خلال الشهرين الماضيين وصلت بحدود ( 130000) طن وبزيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال الموسم 2019 والذي بلغ (61000) طن والموسم 2018 والذي بلغ المصدر فيه من التمور (79322) طن”، مبينة أنه “نتيجة لابتعاد دائرة وقاية المزروعات عن الروتين ووضعها لأليه سريعة جدا في الإجراءات الخاصة لمنح شهادة السلامة من الآفات في عملية تصدير التمور ومصنعاته إلى العديد من الدول”.

وأكدت الوزارة أن “عملية تصدير التمور مستمرة من خلال استلام طلبات التصدير ومنح شهادة السلامة من الآفات حتى نهاية الموسم ليكون هذا الموسم قياسيا من حيث تسهيل الإجراءات في اختصار الوقت من حيث استلام طلبات التصدير ووصول فرق التبخير لمواقع التمور المصدرة التي نتأمل أن تكون أكبر كميات تصدر مقارنة مع المواسم التي مضت”.

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