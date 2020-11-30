2020/11/30 | 19:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت شرطة بريطانيا الطرق القريبة من ناطحة السحاب “هيرون تاور” بوسط لندن اليوم الاثنين بعد تلقيها بلاغا يفيد بالعثور على طرد مثير للريبة قرب المبنى.

وقالت شرطة لندن على تويتر “فرضنا طوقا بطول 200 متر حول المبنى وأغلقنا الطرق في المنطقة المجاورة أمام حركة المرور والمشاة..



يرجى تجنب المنطقة في هذا الوقت”.

التالي

منذ 36 دقيقة

اتحاد النقل الجوي الدولي..



السفر الجوي لن يعود إلى طبيعته قبل 2024

منذ 3 ساعات

تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي فوق الأراضي اللبنانية

منذ 5 ساعات

نتانياهو يؤدي زيارة رسمية إلى مصر قريباً

منذ 6 ساعات

تأجيل المحادثات حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

منذ 9 ساعات

54 حريقاً في أستراليا بعد ارتفاع درجات الحرارة

منذ 10 ساعات

الصحة العالمية تحذر من انتشار الملاريا بسبب نقص التمويل

منذ 11 ساعة

ترامب يواصل الطعن في الانتخابات وبايدن مستمر في تشكيل إدارته الجديدة

منذ 21 ساعة

الإمارات تعين مبعوثا خاصاً لتغيرالمناخ

منذ 23 ساعة

القصة الكاملة لاغتيال العالم الإيراني

منذ 23 ساعة

بعد اغتيال فخري زاده..



روحاني يصدر توجيهات إلى الحكومة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طرد مريب” يتسبب بقطع طرق وسط لندن) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طرد مريب” يتسبب بقطع طرق وسط لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).