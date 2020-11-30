"فخري زاده يشبه سليماني".. والرد الإيراني سيكون "خطأ فادحا"

2020/11/30 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل نهاية العام 2020، جاء مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، ليشكل صدمة في طهران، خاصة وأنه يعتبر ثاني شخصية عسكرية يتم قتلها في هذا العام.

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