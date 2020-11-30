أمين بغداد يلتقي رئيس الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد لبحث سبل دعم النادي

2020/11/30 | 19:18 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى أمين بغداد، علاء معن، في مقر ديوان الامانة، رئيس الهيئة الادارية لنادي امانة بغداد، فلاح مندب المسعودي، والمهندس محمد فرحان، ممثلا عن الهيئة التطبيعية، وجرى خلال اللقاء تقديم التهنئة للسيد الأمين لتسنمه مهام عمله أمينا للعاصمة.

وقدم المسعودي شرحا مفصلا لعمل النادي والفرق المنضوية تحت لوائه، وأبرز الإنجازات التي تحققت من خلال حصول عدد من الفرق على مراكز متقدمة في البطولات المحلية التي جرت مؤخرا، واطلع الأمين على ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه مسيرة النادي خلال المرحلة الحالية، باعتبارها مرحلة صعبة من الناحية المادية نظرا لحالة التقشف الشديد التي تمر بها جميع وزارات الدولة، ومن ضمنها امانة بغداد، وانتشار جائحة كورونا التي اوقفت الحركة الرياضية لفترة ليست بالقصيرة، وتسببت بتوقف مشروع الإعمار للبنى التحتية في جميع مرافق النادي .

من جانبه، نقل المهندس “محمد فرحان” تحيات ومباركة رئيس واعضاء الهيئة التطبيعية بمناسبة تسنمه مهام أمين العاصمة.

وابدى الأمين اهتماما ملحوظا بهذه الزيارة، معبرا عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لجميع الفرق الرياضية التابعة لنادي أمانة بغداد والذي من شأنه ان يعود بالفائدة على النادي من اجل تعظيم الإنجازات خلال الفترة المقبلة، وأيضا وضع كل إمكانيات الأمانة تحت تصرف المنتخبات الوطنية بما يخدم الرياضة في عراقنا الحبيب .

وفي ختام اللقاء، قدم رئيس النادي شكره وامتنانه لاهتمام الامين وتعاونه مع الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد الرياضي، متمنين له التوفيق والنجاح بخدمة أبناء العاصمة بغداد، ومن الله التوفيق والسداد .

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