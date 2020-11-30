2020/11/30 | 19:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الفياض يقدم طلباً للكاظمي بشأن رواتب المفسوخة عقودهم في الحشد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الفياض يقدم طلباً للكاظمي بشأن رواتب المفسوخة عقودهم في الحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).