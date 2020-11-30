محلل سياسي يصف التحالف العابر للمكونات

2020/11/30 | 19:19 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} وصف المحلل السياسي نجم القصاب، ان تشكيل تحالف عابر للمكونات والقوميات هو الحل الأمثل للبلاد في الوقت الحالي رغم صعوبة المهة.

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