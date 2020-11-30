إعلام روسي نقلاً عن مصدر عراقي: مقتل قائد في الحرس الثوري قرب الحدود

2020/11/30 | 19:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت مصادر استخبارية عراقية، الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على الحدود العراقية السورية.



وقالت المصادر لموقع "روسيا اليوم" وتابعه "ناس" (30 تشرين الثاني 2020)، إن "القائد في الحرس الثوري الإيراني مسلم شهدان، قُتل اليوم مع ثلاثة من أفراد حمياته على الحدود العراقية السورية".

وأضافت، أن "المعلومات الأولية لم تؤكد بعد إذا ما كانت الضربة بطائرة مسيرة أو عملية اغتيال بطريقة أخرى".

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