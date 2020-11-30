روسيا تحذر: مقتل زادة يؤجج احتمالات الصراع

2020/11/30 | 19:22 - المصدر: عين العراق

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الأخبار الدولية

الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 07:16 مساءً | عدد القراءات : 11

نددت روسيا يوم الإثنين، بمقتل محسن فخري زادة، العالم النووي الإيراني الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "نعبر عن قلقنا البالغ إزاء الطبيعة الاستفزازية لهذا العمل الإرهابي، الذي يهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار الوضع وتأجيج احتمالات نشوب صراع بالمنطقة".

ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى "الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر".

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