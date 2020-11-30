إعلام روسي نقلاً عن مصدر عراقي: مقتل قائد في الحرس الثوري الايراني قرب الحدود

2020/11/30 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر استخبارية عراقية، اليوم

الاثنين، مقتل قائد في الحرس الثوري

الإيراني وثلاثة من أفراد حمايته على

الحدود العراقية السورية.

وقالت المصادر الاستخبارية العراقية،

إن "القائد في الحرس الثوري الإير

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