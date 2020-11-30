2020/11/30 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب، عبد الهادي

السعداوي، اليوم الاثنين، عن "توقف"

دعوى قضائية أقامها العراق ضد تركيا،

نتيجة سماحها بتصدير النفط من إقليم

كردستان دون علم الحكومة المركزية.

وقال السعدواي، إن "الدعوى ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضمنت تعويضيات بمليارات الدولارات.. الكشف عن “توقف” دعوى قضائية عراقية ضد تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضمنت تعويضيات بمليارات الدولارات.. الكشف عن “توقف” دعوى قضائية عراقية ضد تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).