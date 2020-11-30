القانونية النيابية: البرلمان يعتزم ارجاع قانون الانتخابات للتعديل عليه

2020/11/30 | 19:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، عن تعديل قانون الانتخابات مجددا بعد تصويت البرلمان عليه في وقت سابق ومصادقة الجمهورية عليه.

وقال عضو اللجنة القانونية سليم همزة لـ/المعلومة/ ان “قانون الانتخابات توجد فيه بعض الاخطاء وضياع لحقوق واصوات الكتل الصغيرة”.

واضاف ان “مفوضية الانتخابات هي الاخرى لديها تحفظات على بعض نقاط قانون الانتخابات”، مشيرا الى ان “القانون صادقت عليه رئاسة الجمهورية”.

واوضح همزة ان “القانون سيعاد الى مجلس النواب وحصرا الى اللجنة القانونية لإجراء التعديلات عليه لضمان اصوات الكتل الصغيرة ومن ثم التصويت على التعديلات مجددا”.

وكان مجلس النواب صوت، الشهر الماضي، على قانون الانتخابات بالاغلبية.انتهى25و

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