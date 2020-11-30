الجزائر تؤكد وجود توافق بين أعضاء “أوبك” على تمديد تخفيضات الإنتاج 3 أشهر

2020/11/30 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن أعضاء “أوبك” توصلوا إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لـ”أوبك+” التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا لـ3 أشهر اعتبارا من يناير.

وقال قبيل انطلاق أشغال لاجتماع الوزاري للمنظمة: “هناك إجماع على مستوى منظمة أوبك على تمديد السقف الحالي لتخفيض إنتاج النفط والمقدر بـ7.7 مليون برميل يوميا إلى الثلاثي الأول من 2021، أي حتى نهاية شهر مارس المقبل”.

وأضاف “يبقى على دول المنظمة إقناع حلفائها العشرة غير الأعضاء بضرورة اعتماد خيار تمديد العمل بالمستوى الحالي لتخفيض الإنتاج لضمان استقرار سوق النفط ورفع الأسعار أكثر من المعدل الحالي”.



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