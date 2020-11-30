2020/11/30 | 19:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، الاثنين، أنه لجأ الى القضاء تجاه “مزاد العملة” لما فيه من هدر واستنزاف وتهريب للعملة الصعبة. وقال الدراجي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إنه “حفاظا على الاقتصاد العراقي وبعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة، لم اجد غير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي يرفع دعوى قضائية ويطالب بفتح تحقيق بنافذة بيع العملة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدراجي يرفع دعوى قضائية ويطالب بفتح تحقيق بنافذة بيع العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).