ماالذي يمكن توقعه من سياسة جو بايدن الخارجية - حازم كويي

2020/11/30 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي يُسمي الامريكيون سياسة ترامب،الذي خسر الانتخابات بالبطة العرجاء،ورغم أنه لازال في السلطة لحد الآن،يحاول فيهاانتهاز الفرصة للوفاء باحد وعوده في حملته الانتخابية،فقد أمرَ غالبية القوات الاميركية بالانسحاب من أفغانستان وسحب500 جندي من العراق،وفي وقت سابق أقال وزير دفاعه من منصبه،الذي كان ضد القرار، ومن جانب آخر حذر رئيس حلف الناتو ينس ستولتنبرغ من (خلافة إرهابية)يمكن أن تظهر في أفغانستان،وقد وصف زعيم ......





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