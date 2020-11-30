الاعمار.. وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود

2020/11/30 | 19:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الاعمار والاسكان في اقليم كوردستان، الاثنين، انشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة، مؤكدة ان الوحدات ستوزع على الموظفين او ذوي الدخل المحدود.

وذال المتحدث بإسم الوزارة مريوان ملا حسن في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد توزيع الوحدات

واطئة الكلفة على ذوي الدخل المحدود في قضاء قلعة دزة"، فإن من المقرر توزيع شقق سكنية في منطقة رابرين وستبنى وحدات مشابهة في معظمة مدن واقضية اقليم كوردستان".

واضاف، انه "نسبة كبيرة من مشروع بناء شقق سكنية في قضاء زاخو بمحافطة دهوك قد انجز وهناك مشروع اخر لبناء شقق ارخى في العاصمة اربيل ، غير ان الازمة المالية اثر على تنفيذ واتمال البعض منها".





وحول توزيع تلك الوحدات، اعلن المتحدث بإسم وزارة الاعمار ان الوحدات ستوزع على موظفي الدولة والمواطنين المستأجرين من ذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون وحدات سكنية.





ا.ح

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