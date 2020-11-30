رعد حمودي يرفع دعوى قضائية جديدة

2020/11/30 | 19:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

قرر رئيس اللجنة الاولمبية العراقية السابق رعد حمودي، رفع دعوى قضائية جديدة ضد كتلة رئيس الاولمبية المنتخب سرمد عبد الإله.

وقال مصدر مقرب من حمودي لـ /المعلومة/ إن “حمودي تقدّم بشكوى رسمية رفعها أمام قاضي محكمة الرصافة على خلفية الاتهامات الخطيرة والصريحة المعلنة من خلال الشاشات الفضائية وبرامج تشاهد من قبل ملايين الناس والتي أدلى بها رئيس اتحاد كرة اليد سلام عواد”

واوضح أن “حمودي يرى أن عواد كرر تصريحاته مراراً للنيل من شخصية ومكانة حمودي وقسم من تلك العبارات تجاوزت كل حدود المنطق ولم تتوقف عند السب والشتم والقذف بل إلى ما هو ابعد بكثير”.

يذكر ان حمودي رفع دعوى قضائية ضد عبد الاله بتهمة اقتحام مقر اللجنة.



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