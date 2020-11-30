تصدير 130 الف طن من التمور العراقية

2020/11/30 | 19:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة ومن خلال دائرة وقاية المزروعات احدى دوائر الوزارة عن وصول كميات التمور المصدرة خلال الشهرين الماضيين بحدود( 130000) طن وبزيادة كبيرة مقارنة مع المصدر من التمور خلال الموسم 2019 والذي بلغ (61000) طن والموسم 2018 والذي بلغ المصدر فيه من التمور (79322) طن”.

واشارت الوزارة في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، أن هذه الزيادة الكبيرة جاءت بعد توجيهات السيد وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي بتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور وفتح قنوات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني فضلا عن الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الكادر المتقدم في الوزارة والمختصين في المجال الزراعي بغية النهوض بمستوى الإنتاج والتسويق وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لأصحاب البساتين.

وأكدت الوزارة أنه ونتيجة لابتعاد دائرة وقاية المزروعات عن الروتين ووضعها لأليه سريعة جدا في الإجراءات الخاصة لمنح شهادة السلامة من الآفات في عملية تصدير التمور ومصنعاته إلى العديد من الدول.

لافتة بأن عملية تصدير التمور مستمرة من خلال استلام طلبات التصدير ومنح شهادة السلامة من الآفات حتى نهاية الموسم ليكون هذا الموسم قياسيا من حيث تسهيل الإجراءات في اختصار الوقت من حيث استلام طلبات التصدير ووصول فرق التبخير لمواقع التمور المصدرة التي نتأمل أن تكون أكبر كميات تصدر مقارنة مع المواسم التي مضت.

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