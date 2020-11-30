الكاظمي يبحث مع وزيرين بريطانيين ’’التهدئة والحوار’’ بالشرق الاوسط

2020/11/30 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، السيد جيمس كليفرلي، ووزير القوات المسلحة البريطانية، السيد جيمس هيبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل سوية من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة.

كما جرت مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين.

وجرى خلال اللقاء أيضا، بحث سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم وفق الأولويات العراقية.

وأكد السيد الكاظمي خلال اللقاء، حرص العراق على بناء علاقات إستراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى العلاقات التأريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء ، كذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبي تطلعات الشعب العراقي.

من جانبه، أكد الوفد البريطاني دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ٣٠- تشرين الثاني -٢٠٢٠

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