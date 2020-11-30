2020/11/30 | 19:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أعلن امر اللواء الاول لحشد الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاثنين، تطويق 4 مناطق صحراوية غربي المحافظة.

وقال العيساوي لـ /المعلومة/ إن “قوة امنية من اللواء الاول في حشد الانبار والمقر المسيطر الثالث بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية طوقت بالكامل المناطق الصحراوية في منطقة الـ 160 كيلو والهبارية ووادي القذف غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود عدد من بقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة “.

واضاف ان “القوات الامنية طوقت تلك المناطق بعد تعرض منطقة الكسرة لقصف بقذائف الهاون يوم امس”، مبينا ان “معلومات تفيد بوجود عدد من عناصر داعش الاجرامي هاجمت القوات الامنية والمواطنين”.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمنية تطوق 4 مناطق صحراوية غرب الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمنية تطوق 4 مناطق صحراوية غرب الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).