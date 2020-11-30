وزارة الصحة والبيئة تعلن تنفيذ (٩) مستشفيات في محافظة ديالى

2020/11/30 | 19:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد التميمي اعلنت وزارة الصحة عن تنفيذ (٩) مستشفيات في محافظة ديالى منها(٣) مستشفيات في اقضية مندلي وخان بني سعد وبلدروز سيتم انجازها قريبا و(٦) مستشفيات اخرى في اقضية الوجيهية وجلولاء والخالص وابي صيدا وجديدة الشط ، علما ان المستشفيات مجهزة باحدث الاجهزة الطبية وسعة كل مستشفى منها (٥٥) سرير .

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