2020/11/30 | 19:53 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الأثنين 30 نوفمبر 2020 | 07:48 مساءً | عدد القراءات : 11

هيأة الحشد تطلب من الكاظمي الموافقة على تخصيص رواتب 30 الف مقاتل مفسوخة عقودهم

خاطب رئيس هيأة الحشد الشعبي، فالح الفياض، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، للموافقة على تخصيص رواتب 30 الف مقاتل مفسوخة عقودهم من الحشد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الحشد تطلب من الكاظمي الموافقة على تخصيص رواتب 30 الف مقاتل مفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الحشد تطلب من الكاظمي الموافقة على تخصيص رواتب 30 الف مقاتل مفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).