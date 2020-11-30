الجزائر تؤكد وجود توافق بين أعضاء “أوبك” على تمديد تخفيضات الإنتاج 3 أشهر

2020/11/30 | 19:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار إن أعضاء “أوبك” توصلوا إلى توافق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لـ”أوبك+” التي تصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا لـ3 أشهر اعتبارا من يناير.

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