الدراجي: رفع الدعوى يهدف لإيقاف تهريب العملة الصعبة

2020/11/30 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

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في أول تعليق لعضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي على الدعوى القضائية التي رفعها حول مزاد العملة

عزا في تغريدة على حسابه بتويتر، لجوئه للقضاء الى خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة حفاظا على الاقتصاد العراقي.

وأضاف، أن الشكوى التي قدمها ضد الهدر الحاصل في نافذة بيع العملة ونقص الإيرادات، لا يستهدف فيها احدا ولا يجامل احدا ولا غاية له سوى ايقاف تهريب العملة الصعبة بحسب تعبيره.

حفاظا على الاقتصاد العراقي وبعد خمسة اعوام من المحاولات الحثيثة تنفيذياً وتشريعياً ورقابياً لوقف نزيف العملة،لم اجد غير القضاء كملجأ أخير حيث تقدمتُ بشكوى ضد الهدر الحاصل في نافذة بيع العملة ونقص الإيرادات .



لا استهدف احدا ولا أجامل احدا ولاغاية لي سوى ايقاف تهريب العملة الصعبه

— النائب محمد صاحب الدراجي (@MohamedAldaraji) November 30, 2020

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