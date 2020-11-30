2020/11/30 | 19:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

الإثنين، مع وزير الدولة البريطاني

لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا، جيمس

كليفرلي، ووزير القوات المسلحة

البريطانية، جيمس هيبي، ’’التهدئة

والحوار’’ بالشرق الاوسط.

وقال المكت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مع وزيرين بريطانيين ’’التهدئة والحوار’’ بالشرق الاوسط (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مع وزيرين بريطانيين ’’التهدئة والحوار’’ بالشرق الاوسط (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).