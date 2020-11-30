العراق يصدر 130 ألف طن من التمور خلال شهرين

2020/11/30 | 19:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، تصدير 130

ألف طن من التمور وصول كميات التمور

المصدرة خلال الشهرين الماضيين إلى نحو

130 ألف طن.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن هذه الأرقام تمث

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