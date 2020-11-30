قرار من وزير التعليم العالي يسبق العام الدراسي المقبل للجامعات

2020/11/30 | 20:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الاثنين، بتكثيف إجراءات الدراسة المدمجة وتحدد يومين للتدريب العملي والتطبيقي والسريري.

وذكر اعلام الوزارة في بيان، ان "الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب وجه الجامعات بتكثيف إجراءات البرنامج الدراسي المتعلقة بالتعليم المدمج استعدادا لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2020 في السادس من كانون الأول المقبل".

واضاف البيان ان "الوزير حث على إعداد جداول ذات تعامل مرن تغطي متطلبات الجانب التطبيقي والعملي والسريري بما لا يتجاوز اليومين أسبوعيا مع إمكانية استغلال يوم السبت".

وشدد الوزير على "تسهيل اجراءات استضافة الطلبة في الجانب العملي والتطبيقي في جامعات محافظاتهم ومراعاة الظروف الصحية والاقتصادية وتذليل العقبات والإفادة من الأبنية والقاعات والمختبرات التي توفر مناخا ناجحا لبرامج التعليم المدمج ضمن توقيتات التقويم الجامعي".

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