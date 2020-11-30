الصحة العالمية تستبعد خيار ’الإغلاق التام’ لمواجهة كورونا في الشرق الأوسط

2020/11/30 | 20:00 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



استبعد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، العودة إلى خيار ال...

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