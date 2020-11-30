صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 419 المسجلة اليوم

2020/11/30 | 20:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 419 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–11

أبو غريب ———-42

الإسكان————4

الاعلام————-11

البياع ————-18

التاجي————-4

التراث ———– 3

الحرية ————-15

الخطيب ———–4

الدورة————–33

الدولعي ———–3

الرحمانية ———–6

السيدية ———– 6

الشالجية———–13

الشرطة الرابعة——-2

الشرطة الخامسة ——4

الشعلة ————- 16

الصالحية ———–3

الطارمية————11

الطوبجي ———-7

العامرية————13

العطيفية————7

العلاوي. ———–2

الغزالية—————17

القادسية ————- 4

الكاظمية ————-14

اللطيفية ———– 10

المحمودية————11

المعالف ———–4

المكاسب———— 5

المنصور ————-15

النصر والسلام ——-6

المواصلات ———-5

الوشاش ———–2

اليرموك ————-10

اليوسفية ————6

جكوك ———–5

حي الجامعة———–18

حي الجهاد————11

حي الخضراء———–6

حي العدل ———–13

حي العامل————9

سويب ————-1

شارع حيفا ———–1

كرادة مريم ———– 3

سكنة جانب الرصافة —– 3

محافظة الانبار ———–1

محافظة بابل ———–3

محافظة ديالى ———-1

الشفاء: 304

الوفيات: 2

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