2020/11/30 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التخطيط يكشف عن موعد إرسال موازنة 2021 إلى البرلمان بوادر حل لأزمة بغداد وأربيل وإتفاقات أولية بشأن ملفي الرواتب والنفط بغداد – قصي منذر كشفت تقارير صحفية عن حدوث فوضى داخل جلسة برلمان اقليم كردستان امس نتيجة عدم ادراج ملفي النفط ورواتب الموظفين، فيما اكدت رئيسة البرلمان ريواس فائق ان يوم غد الاربعاء سيشهد […]

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