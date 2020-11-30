2020/11/30 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يحذّر من الفتنة ويدعو إلى التعاون لتجاوز الأزمات إنتشار أمني في الناصرية لإعادة فرض القانون والإستقرار بغداد – فائز جواد الناصرية – باسم الركابي حذر رئيس الوزراء مصطفى من محاولات لإشعال الفتنة وتأجيج الوضع في محافظة ذي قار ، داعيا الى التعاون مع الاجهزة الامنية لتجاوز الازمات والاستعداد للانتخابات المبكرة .وقال الكاظمي في […]

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