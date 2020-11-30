2020/11/30 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيطرة على حريق مصفى الصينية إعتقال متهمين بالسرقة وحيازة مخدرات وتدمير أنفاق لداعش بغداد – الزمان تمكنت مفارز نجدة الشعب من القبض على متهمين بالسرقة وحيازة مواد مخدرة في منطقة ام الكبر والغزلان في بغداد.وقال بيان لوزارة الداخلية ان ( دوريات نجدة الشعب في مديرية نجدة بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون شرطة النجدة […]

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