الديمقراطي الكوردستاني: ما حصل من فوضى في البرلمان دعاية انتخابية مبكرة

2020/11/30 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان اميد خوشناو، الاثنين، ان ما حدث من مشادات في برلمان كوردستان حول ازمة تأخر توزيع الرواتب في اقليم كوردستان، دعاية انتخابية مبكرة، داعيا الى مراجعة الاتفاقات المبرمة مع القوى السياسية الاخرى.

وذكر خوشناو في مؤتمر صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (30 تشرين الثاني 2020)، ان "على وفد حكومة اقليم كوردستان الذي زار بغداد لعدة مرات، طرح التوضيحات اللازمة امام البرلمان بشان اخر المستجدات واماكنية ارسال بغداد لرواتب موظفي الاقليم من عدمه".

واوضح، ان "قيام برلمانيي المعارضة بالاعتراض على جسلة البرلمان وتاجيل الجلسة هي داعية انتخابية مبكرة ابتدات من داخل قاعة برلمان كوردستان".

وكان ثلث اعضاء البرلمان (37) نائبا قد اجبروا رئيسة برلمان اقليم كوردستان، ريواز فائق، على التوقف ومغادرة جلسة، اليوم الاثنين، بعد احتجاجات من النواب لمناقشة أزمة الرواتب ومشكلة العوائد المالية قبل كل شيء ووقف ما وصفوه (بالجلسات الشكلية)وسط مشهد من الفوضى داخل المجلس.

ا.ح

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