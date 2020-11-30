الكاظمي يبحث مع وزيرين بريطانيين العلاقات الثنائية بين البلدين

2020/11/30 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع وزيرين بريطانيين، العلاقات الثنائية وسبل دعم بناء قدرات القوات العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكاظمي استقبل اليوم الاثنين، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا جيمس كليفرلي ووزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال الحرب ضد الإرهاب وملاحقة تنظيم داعش الإرهابي، كما جرى بحث الوضع الإقليمي والعمل سوية من أجل التهدئة والحوار، بهدف استقرار المنطقة".

وأضاف، أنه "جرت مناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة، الشهر الماضي، وسبل تحويله إلى خطوات عملية، تصب في مصالح البلدين، وجرى خلال اللقاء أيضا، بحث سبل دعم بناء قدرات القوات العراقية، في مجال التدريب والمعدات والدعم الاستخباري، على أن يكون الدعم المقدم على وفق الأولويات العراقية".

وأكد الكاظمي بحسب البيان "حرص العراق على بناء علاقات استراتيجية مع المملكة المتحدة، في المجالين السياسي والاقتصادي"، مشيرا إلى "العلاقات التأريخية بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد العراقي، ودعم الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنتها الورقة البيضاء، كذلك مساعدة العراق في الوصول إلى انتخابات حرة وشفافة، تلبي تطلعات الشعب العراقي".

من جانبه، أكد الوفد البريطاني دعم بريطانيا للعراق، وللمسار الذي اتخذته الحكومة العراقية، في مجال الإصلاح الاقتصادي والأمني، والخطوات المتخذة نحو إجراء الانتخابات المبكرة.

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