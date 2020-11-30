مقصلة الأغذية المعدلة وراثياً - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/30 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي ملخص من إعداد فريق دار الأكاديمية لمحاضرة قدمها مصعب قاسم عزاوي في المنتدى الثقافي في لندن.تمثل الأغذية المعدلة وراثياً الإنجاز الأكثر حضوراً اجتماعياً وصحياً في حيوات كل بني البشر لأبحاث الهندسة الوراثية التي تمولها شركات عبرة للقارات تتبجح بالزعم بأن هذه الأغذية ستمثل المدخل العلمي لحل مشاكل الغذاء في العالم المعاصر، عبر توفير ما يكفي لإطعام الفقراء جميعهم على اختلاف جنسياتهم، لتقضي بذلك ......





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