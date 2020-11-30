العراق يوقع عقد استكشاف مع شركة نفط روسية

2020/11/30 | 20:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم الاثنين، عقد استكشاف رقعة نفطية في محافظتي النجف والمثنى مع شركة “باشنفت” روسية.

وقالت الوزارة في بيان، إن العقد يندرج ضمن خطط الاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكاربونية من أجل تعظيم الاحتياطي النفطي وتطويره.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الإستخراج كريم حطاب، وفق البيان، ان “هدف توقيع العقد هو إعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية بهدف تحديد الصورة التركيبية للرقعة الاستكشافية (12) وتقدير الموارد الهيدروكاربونية واعداد أهداف الحفر الاستكشافي”.

وأشار إلى أن “الاستكشافات والمسوحات الزلزالية التي تقيمها الوزارة تأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الاحتياطات النفطية وزيادة الإنتاج من النفط والغاز، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظتين”.

من جانبه، قال مدير عام شركة الإستكشافات النفطية نشوان محمد نوري، إن “الشركة خصصت فرقتين زلزاليتين لتنفيذ عملية المسح الزلزالي في محافظتي المثنى والنجف لإعداد الدراسة التفصيلية للبنية الجيولوجية وتحديد الصورة التركيبية لحقل (السلمان)”، مشيراً إلى أن “الشركة بكافة إمكاناتها البشرية والفنية وخبراتها ستمضي قدماً في عمليات المسح الزلزالي لدعم الإقتصاد الوطني وزيادة الإحتياطي من النفط والغاز “.

بدوره، أشاد مدير شركة “باشنفت الروسية” سيرجي شاشكوف، بـ “التعاون مع وزارة النفط ممثلة بشركة الإستكشافات النفطية في تنفيذ عقود المسح الزلزالي (2D ،3D) من قبل شركة الاستكشافات النفطية لصالح شركته”، معبراً عن أمله في “تحقيق الأهداف المخطط لها”.

وأوضح بيان الوزارة، أن السفير الروسي في بغداد مكسيم ماكسيموف حضر حفل التوقيع، وعلى هامش الحفل تم عرض فلم قصير عن شركة الاستكشافات النفطية من أعداد المكتب الإعلامي، وتقديم عرض مختصر عن مشروع العقد الاستكشافي.

PUKmedia اعلام وزارة النفط‌

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