المالية تحقق اكثر من 620 مليار دينار ايرادات ضريبية تشرين الثاني

2020/11/30 | 20:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة المالية تحقيق أكثر من 620 مليار دينار إيرادات ضريبية لشهر تشرين الثاني.

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