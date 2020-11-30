“داو جونز” يعمق تراجعه لأكثر من 400 نقطة

2020/11/30 | 20:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

عمق مؤشر “داو جونز” للأسهم الأمريكية خسائره لأكثر من 400 نقطة خلال تعاملات اليوم الإثنين، لكنه يتجه لأفضل أداء شهري منذ 1987، بدعم آمال اللقاح.

وقاد سهما “بوينج ” و”سيلزفورس” خسائر المؤشر الصناعي، كما كان قطاعا الطاقة والاتصالات الأسوأ أداءً في “ستاندرد آند بورز”.

وذكرت وكالة “رويترز” أن إدارة ترامب تدرس وضع رائدة صناعة الرقائق الصينية “إس إم أي سي” في القائمة السوداء، في خطوة قد تصعد التوترات مع الصين قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.

في حين أعلنت شركة “موديرنا” أن التجارب النهائية أثبت فاعلية لقاحها لفيروس كورونا بنحو 94 بالمائة.

ورغم التراجع في جلسة اليوم، يتجه “داو جونز” لتسجيل أفضل أداء شهري منذ يناير لعام 1987 بمكاسب تتجاوز 11 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.4 بالمائة، ليصل إلى مستوى 29515.3 نقطة، خاسراً 422 نقطة.

وتراجع “ستاندرد آند بورز” الأوسع نطاقاً بنحو 0.9 بالمائة إلى 3606.2 نقطة، كما هبط المؤشر التكنولوجي “ناسداك” بنسبة 0.6 بالمائة مسجلاً 12129.3 نقطة.

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