2020/11/30 | 20:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة الخارجية في البحرينية، الاثنين، إدانتها لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران.



وذكر بيان وزارة الخارجية، بحسب وكالة الانباء الرسمية للبحرين، تابعه "ناس"، (30 تشرين الثاني 2020)، أن "وزارة الخارجية في مملكة البحرين أدانت اغتيال محسن فخري زاده في طهران".

وشدد البيان على "ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار".

وأضاف أنه "نظراً لما تمر به المنطقة فإن مملكة البحرين تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم".

وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.





وأكدت الخارجية الإماراتية، في بيان، طالعه "ناس" (30 تشرين الثاني 2020) أن ”ما تمر به منطقتنا من حالة عدم الاستقرار وما تواجهه من تحديات أمنية يدفعنا جميعا للعمل على تجنب الأعمال التي من شأنها التصعيد، ما يهدد استقرار المنطقة برمتها“، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوزارة أن ”دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاقا من إيمانها الراسخ بضرورة البحث عن كل مقومات الاستقرار في المنطقة، فإنها تدين جريمة الاغتيال المشينة التي طالت السيد محسن فخري زاده، والتي من شأنها أن تقود الى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة“.

ودعت جميع الأطراف إلى ”ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تلتحق بالإمارات وتندد باغتيال العالم النووي الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تلتحق بالإمارات وتندد باغتيال العالم النووي الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).