2020/11/30 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، الاثنين، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء كوفيد-19، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعهد من منظمة الصحة العالمية بشأن كشف مصدر فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعهد من منظمة الصحة العالمية بشأن كشف مصدر فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).